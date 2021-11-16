Він погрожував дитині ножем.

На Дніпропетровщині 49-річного чоловіка судитимуть за розбещення 10-річної дівчинки.

Про це повідомляють у прес-службі Дніпропетровської обласної прокуратури.

Інцидент стався у лютому 2021 року у Нікополі. Чоловік, застосовуючи фізичну силу, затягнув 10-річну дівчинку до під’їзду одного з житлових будинків. Погрожуючи ножем, він вчинив щодо неї розпусні дії сексуального характеру.

Потім маленькій дівчинці вдалося вирватися та втекти.

Читайте такожЧоловік тричі вистрілив собі в обличчя і залишився живимЗа процесуального керівництва Нікопольської окружної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно місцевого мешканця за вчинення злочинів, передбачених частиною 2 статті 156 КК України (розбещення малолітньої особи).

Триває судовий розгляд кримінального провадження.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області 70-річного чоловіка обвинувачують у розбещенні 13 дітей. Він кілька разів змінював прізвище та місця проживання.

Автор: Людмила Жерновська