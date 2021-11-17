За інформацією медиків, у дівчинки не розкрилися легені. Її реанімували понад годину, але врятувати не змогли.

В одному із медичних закладів Кременецького району на Тернопільщині при народженні померло немовля.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Тернопільській області.

Зазначається, що із заявою про непрофесійні дії лікарів вказаного медзакладу до місцевого відділу поліції звернувся чоловік, 1999 року народження. Він повідомив, що 14 листопада його сестра народила дівчинку, яка померла.

"Заявник не розуміє, чому про смерть невідомо у поліції, і хоче знати причину нещастя", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Львівській області на сходах коледжу знайшли новонароджену дівчинку (фото)За попередніми даними, дівчинка родилася на 41 тижні вагітності вагою 3750 грамів. Лікарі стверджують, що у немовляти не розкрилися легені. Вони понад годину намагалися реанімувати новонароджену, але не змогли. Причина смерті – тяжка асфіксія при народженні. Це підтвердив і розтин, який проводив місцевий експерт.

Як поінформували у поліції, аби виключити підробку свідоцтва, судово-медичну експертизу робили і в іншій установі вже у ході кримінального провадження. Висновки були аналогічні.

Даний факт працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу ("неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки"). Триває слідство.

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Автор: Світлана Макринська