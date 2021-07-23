Він наніс жінці чисельні удари палицею по голові та тілу.

У селі Маневичі чоловік, який повернувся з місць позбавлення волі, вбив свою матір.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Волинської області.

22 липня в поліцію повідомили про виявлення тіла в смт Маневичі. Слідчо-оперативна група на місці виявила жінку, в якої були численні забої та синці. 63-річна місцева жителька лежала на власному подвір’ї без ознак життя.

Поблизу місця трагедії поліцейські затримали її сина, 36-річного місцевого мешканця. Як встановили, лише вчора він повернувся з в’язниці: у 2017 році був судимий за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть його батька.

Читайте такожТрагедія у Бердянську: двох випадкових перехожих вбило струмом (відео)Попередньо відомо, що вранці у нього з матір’ю виник конфлікт, після чого син наніс їй множинні удари палицею по голові та тілу, далі витягнув її на вулицю, а сам сховався.

Утративши свідомість, від отриманих травм пенсіонерка померла.

Зловмисника затримали одразу відповідно до ст. 208 КПК України, йому буде оголошена підозра за ч. 2 ст. 121 ККУ – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.

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Автор: Людмила Жерновська