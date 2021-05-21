Щодня зловмисники переправляли товар вартістю до 30 тис. дол.

На Волині Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіональної злочинної групи, учасники якої налагодили механізм нелегального переправлення цигарок через кордон за допомогою гелікоптера.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що організатори придбали в одній із східних областей України гелікоптер «Robinson r-44».

«У квітні ділки завершили обладнання вертольота під контрабандні перевезення. Літальний засіб перетинав кордон на низькій висоті, щоб не бути зафіксованим прикордонниками. Гвинтокрил приховували у замаскованих ангарах», - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, щодня зловмисники переправляли через кордон товар вартістю до 30 тис. дол.

Правоохоронці затримали членів злочинної групи у Ковельському районі під час чергової спроби переміщення 15,2 тис. пачок цигарок українського виробництва. Крім товару, у ділків вилучено гелікоптер і мікроавтобус. Загальна вартість конфіскованого майна становить майже 85 тис. дол.

У межах кримінального провадження планується повідомити зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 та ст. 334 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

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Автор: Світлана Макринська