На Волині Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіональної злочинної групи, учасники якої налагодили механізм нелегального переправлення цигарок через кордон за допомогою гелікоптера.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що організатори придбали в одній із східних областей України гелікоптер «Robinson r-44».
«У квітні ділки завершили обладнання вертольота під контрабандні перевезення. Літальний засіб перетинав кордон на низькій висоті, щоб не бути зафіксованим прикордонниками. Гвинтокрил приховували у замаскованих ангарах», - йдеться у повідомленні.
За даними СБУ, щодня зловмисники переправляли через кордон товар вартістю до 30 тис. дол.
Правоохоронці затримали членів злочинної групи у Ковельському районі під час чергової спроби переміщення 15,2 тис. пачок цигарок українського виробництва. Крім товару, у ділків вилучено гелікоптер і мікроавтобус. Загальна вартість конфіскованого майна становить майже 85 тис. дол.
У межах кримінального провадження планується повідомити зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 та ст. 334 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
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