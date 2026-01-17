В Ірані визнали смерть тисяч протестувальників і звинуватили США: Трамп відповів

Трамп вважає, що зараз саме час пошукати нового керівника для Ірану.

Під час вуличних протестів в Ірані загинули тисячі людей. Про це заявив верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї, якого цитує Reuters.

Так, іранський диктатор звинуватив Ізраїль і США у підбурюванні народних протестів, зокрема згадав безпосередньо Дональда Трампа.

"Ми вважаємо президента США злочинцем через жертви, збитки та наклеп, які він завдав іранській нації", – сказав Хаменеї.

При цьому верховний лідер Ірану визнав, що під час цих подій загинуло "кілька тисяч" людей.

"Ті, хто пов’язаний з Ізраїлем та США, завдали величезної шкоди та вбили кілька тисяч людей", – сказав він.

Вже після цього президент США в інтерв’ю Politico висловив переконання, що "настав час шукати нового лідера в Ірані". Трамп зауважив, що в управлінні державою Хаменеї покладається на репресії та насильство.

"Як лідер країни, він винний у повному знищенні країни та застосуванні насильства на рівні, якого раніше не було. Лідерство – це про повагу, а не про страх і смерть. Ця людина – хвора людина, яка повинна належним чином керувати своєю країною та припинити вбивати людей. Його країна – найгірше місце для життя у світі через погане керівництво", – додав президент США.

Протести в Ірані: що треба знати

Як писав УНІАН, у перші дні січня протести в Ірані досягли піку: масові виступи охопили майже всі провінції країни, мільйони людей вийшли на вулиці. Протестувальники вимагали повалення режиму, вигукували "Смерть диктатору" та підтримували повернення монархії. Пік насильства припав на 8–12 січня – за цей період, за різними оцінками, сили безпеки вбили від 2000 до 20 000 осіб, вдаючись до розстрілу натовпів протестувальників.

Жорстокі репресії призвели до різкого сповільнення протестів. Останніми днями кількість демонстрацій суттєво зменшилася, на вулицях з'явилися постійні патрулі з кулеметами, а відео та повідомлення з Ірану майже припинили надходити – режим фактично задушив видиму активність, хоча підпільний опір, ймовірно, продовжується.

Паралельно США під керівництвом Трампа активно розглядали військовий удар по Ірану на піку репресій – президент публічно погрожував і обіцяв протестувальникам "допомогу". Однак потім Трамп заявив, що отримав запевнення від іранської сторони про припинення вбивств та страт, після чого відмовився від удару. Це рішення, ймовірно, також було пов’язане з тиском союзників у регіоні та сумнівами в ефективності обмеженого удару.

