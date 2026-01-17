З дня на день: нардеп Костенко про нові удари росіян по об'єктах енергетики

Нардеп зауважив, що росіяни готові завдати удару, але все залежить від їхніх намірів, а наміри - це найближчий час.

Російські окупанти можуть влаштувати масовану повітряну атаку на об'єкти енергетики вже найближчим часом.

З таким попередженням виступив полковник СБУ, народний депутат, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в етері Еспресо. Він зазначив, що РФ тероризує Україну, використовуючи морозну погоду.

"Ми знаємо, що ворог готовий, все залежить від його намірів, а намір - найближчий час, тому це може відбутися і сьогодні, і завтра. Відповідно, потрібно бути в готовності весь час", - зауважив ", - попередив він.

Костенко додав, що гарантовано сказати, що росіяни завдадуть удару саме сьогодні увечері, не можна, але й виключати цього не можна.

Нові удари по енергетиці

14 січня монітори повідомляли, що росіяни активно готують удар по Києву. Аналітики зазначали, що про це говорить те, що такої активної розвідки над столицею давно не було. Моніторингові канали зазначили, що росіяни можуть задіяти для удару до 800 повітряних цілей. Зокрема, зафіксовано, що основні пускові майданчики для "Шахедів" активні.

А сьогодні ГУР попередило, що РФ вивчає варіанти нанесення ударів по підстанціях передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських атомних електростанцій. Розвідники деталізували, що станом на середину січня росіяни провели розвідку 10 об’єктів критичної енергетичної інфраструктури у 9 областях України.

