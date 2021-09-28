В обласному центрі зловмисник у дворі багатоповерхівки на очах у підлітка вчинив непристойні дії, дізналися копи.

В Одесі у понеділок, 27 вересня, правоохоронці затримали зловмисника за розбещення 14-річної дівчинки.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, вчора у дворі багатоповерхівки в Малиновському районі міста зловмисник вчинив непристойні дії на очах у дівчинки-підлітка та схиляв її до статевого зв'язку.

"Неповнолітня втекла додому й одразу ж розповіла про все матері", – йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали на місці злочину.

Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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Раніше в Одеській області також стався "статевий" інцидент – у парку міста Подільськ чоловік підійшов до дівчат, які сиділа на лавочці, і показував свій статевий орган.

Очевидиця поставила зловмисникові "найнижчий бал" – сказала, що у нього дуже маленький статевий орган. Потім дівчина пригрозила чоловікові, що когось покличе, і він почав йти геть.

Автори: Лариса Козова, Екатерина Присяжнюк