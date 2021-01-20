На Яворівському полігоні Львівської області сталась дорожня аварія з військовою вантажівкою. Внаслідок інциденту 13 військових постраждали, восьмеро госпіталізовані.
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Про це повідомляється у зведенні департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА.
Зазначається, що пригода сталась 19 січня близько 12 дня. Вантажівка «КРАЗ 5233» їхала з планових занять у с. Старичі, в ній перебував 31 військовослужбовець.
На спуску дороги водій не впорався з керуванням, машина перекинулась на лівий бік.
Внаслідок аварії 13 військовослужбовців отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості, із них 8 осіб госпіталізовано.
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