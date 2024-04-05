Настоятель храму Хустської єпархії УПЦ МП навів смуту в прикордонному регіоні.

Настоятель храму Хустської єпархії УПЦ МП на Закарпатті намагався розхитати суспільно-політичну обстановку в прикордонному регіоні.

Як повідомили в Службі безпеки України, клірик розпалював релігійну та міжнаціональну ненависть у регіоні, а також виправдовував агресивну війну РФ проти України.

"Фігурант називав повномасштабне вторгнення РФ "громадянською війною" та закликав вірян ухилятися від мобілізації. Крім того він підбурював прихожан проти представників однієї із нацменшин та парафіян інших релігійних конфесій. Провокативну риторику клірик поширював під час спілкування з місцевими жителями, а також на власній сторінці у Фейсбуці. Таким чином фігурант намагався розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора", - йдеться у повідомленні СБУ.

На підставі зібраних доказів настоятелю храму повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками); ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Як зазначають в СБУ, наразі розслідування триває. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми.

Викриття злочинної діяльності кліриків УПЦ МП на Закарпатті

В лютому цього року СБУ інформувала, що повідомлено про підозру в антиукраїнській діяльності двом клірикам - настоятелю храму та священник чоловічого монастиря Хустської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.

Зазначалось, що обидва попи були ідеологічними прихильниками комуністичного режиму та поширювали пропаганду колишнього СРСР. Фігуранти публічно розповсюджували через інтернет заборонену комуністичну символіку та радянські гасла, оприлюднювали ворожий контент на власних сторінках у соціальних мережах.

На підставі зібраних доказів обом клірикам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного тоталітарного режиму). Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Загалом відомо вже про чималу кількість викритих в Україні священнослужителів УПЦ МП, які вели підривну діяльність і допомагали країні-агресорці у веденні війни в Україні.

Зокрема, у жовтні минуло року Суд ув'язнив клірика Української православної церкви Московського патріархату на 15 років за збір та злив даних про українських військових для російського ФСБ.

Піп входив до агентурного апарату ФСБ і збирав розвіддані про систему оборони Сумщини.

Зокрема, насамперед ворога цікавили геолокації підрозділів ЗСУ та установчі дані посадовців військово-цивільних адміністрацій у Шосткинському районі.

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