Двоє дорослих та двоє дітей отримали травми різного ступеню тяжкості.

У Житомирській області вранці 4 червня у дорожньо-транспортну пригоду потрапило авто 56-річного військового капелана з Дніпропетровщини. У салоні, окрім нього, була його 42-річна дружина та дві доньки 8 та 15 років.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області, водій автомобіля Volkswagen Т4, 56-річний житель Дніпропетровщини, виїхав за межі дороги та потрапив у кювет, де автомобіль перекинувся.

У результаті ДТП травми різного ступеню тяжкості отримав водій та його пасажири: 42-річна дружина та двоє доньок віком 8 та 15 років. Усіх їх доставили до медичних закладів. Жінку ушпиталили до реанімаційного відділення райлікарні.

Нині поліцейські встановлюють всі причини та обставини події.

Як розповіла прес-офіцер Тетяна Носадчук у коментарі для "Суботи", у ДТП постраждала сім’я капелана.

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Автор: Денис Прядко