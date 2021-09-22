У квартирі знайшли гриби та алкоголь "домашнього" виготовлення.

На Житомирщині загадково померли мати та дві її дорослі доньки. Правоохоронці не змогли встановити причину смерті жінок, їх тіла відправили на розтин. Поліція вважає, що мати та її доньки могли отруїтися.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Житомирської області.

Інцидент стався у Коростені. Поліція отримала повідомлення про загибель матері та її доньок 19 та 20 вересня. Спочатку померла жінка 1968 року народження. Правоохоронці з'ясували, що вона допомагала з ремонтними роботами у квартирі 84-річного пенсіонера. У той момент жінці стало зле, вона померла ще до приїзду швидкої допомоги.

"Під час подальшого перебігу подій, уже наступного дня, з’ясувалось, що за місцем проживання жінки, виявлено тіла ще двох людей – її матері, 1944 р.н., та сестри, 1973 р.н. Їх знайшов син померлої, коли приїхав організовувати поховання, не зміг потрапити до квартири і змушений був звернутись за допомогою до рятувальників", - розповіли у поліції.

Читайте такожУ Запоріжжі на території університету стався вибухПравоохоронці провели огляд квартири та з'ясували, що її двері були зачинені зсередини і ознак стороннього проникнення не було. У помешканні вони знайшли посуд з грибами та немагазинні спиртні напої.

"За попередніми висновками, причиною смертей жінок стала інтоксикація організмів", - додали у прес-службі.

Наразі у рамках відкритих кримінальних проваджень призначені судово-медичні експертизи причин смерті жінок та вилучених грибів і алкоголю.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Сумщині понад 25 дітей отруїлися в шкільній їдальні.

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Автор: Поліна Кузенко