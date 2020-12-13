На Зміївській ТЕС у селищі Слобожанське Харківської області сталась пожежа.
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Як повідомляється на сайті ДСНС, повідомлення про пригоду надійшло рятувальникам у ніч на 13 грудня. Вогонь виник на енергоблоці №9.
Пожежники на місці встановили, що горіла набивка двох регенеративних повітряних підігрівачів, відбулося підвищення температури в 4-ох бункерах золи. Вогонь охопив площу у 50 кв.м.
Близько 4 ранку вогонь вдалось узяти під контроль та локалізувати, а бизько дев’ятої пожежу повністю ліквідували. До боротьби з вогнем залучили 60 рятувальників та 16 одиниць техніки.
Постраждалих немає. Причини виникнення пожежі встановлюються.
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