Учасники цього руху напали на поліцейських після акції ЛГБТ. Запобіжний захід обрано на два місяці.

Приморський районний суд Одеси взяв під домашній арешт Іллю Попкова - лідера одеської організації руху "Традиції і порядок", представники якого 28 серпня напали на поліцейських після акції ЛГБТ.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Одеської області, запобіжний захід обрано Попкову сьогодні ввечері.

Прокуратура наполягала на триманні під вартою, проте суд визнав можливим відправити його під цілодобовий домашній арешт. Запобіжний захід обрано на два місяці.

Попкову інкримінують ч.4 ст. 345 (умисне нанесення тілесного ушкодження працівнику правоохоронного органу, вчинене у складі групи), та ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене у складі групи із застосуванням зброї або предмета, призначеного для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

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В організації "Традиції і порядок" підтвердили, що учасники руху з Києва, Харкова та інших міст 28 серпня в центрі Одеси збирали підписи за скасування ходи представників ЛГБТ, перебували біля пам'ятника Дюку де Рішельє, і бачили колону ЛГБТ.

При цьому учасники руху стверджують, що нібито це правоохоронці на них напали, після чого затримали понад 60 осіб.

"Центр міста був перекритий для вилову наших активістів, невідомі на білих мікроавтобусах безпідставно викрадали прямо з вулиці людей і везли в райвідділи. Сталося викрадення наших хлопців, які їхали в автобусі до Києва... Всього було затримано близько 60 осіб, 14 з яких отримали підозри, а інші - постанови про вчинення адміністративного правопорушення...", - заявили в організації.

Сутички на акції ЛГБТ в Одесі

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня в центрі Одеси в рамках фестивалю квір-культури "ОдесаПрайд-2021" відбулася публічна акція представників ЛГБТ. Після закінчення заходу група молодиків на вулиці Дерибасівській безпричинно напала на поліцейських і нацгвардійців, які забезпечували громадський порядок. Зокрема, зловмисники розпилили в правоохоронців сльозогінний газ. Постраждали близько 30 правоохоронців.

Пізніше в поліції заявили, що за фактом подій внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Було затримано 15 осіб віком від 18-ти до 25-ти років. Стосовно ще 46-ти осіб, серед яких 12 неповнолітніх, складено адміністративні матеріали за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Автор: Лариса Козова