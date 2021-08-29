Після нападу затримані 15 осіб віком до 25-ти років, повідомили в поліції.

За результатами нападу на правоохоронців після "Маршу рівності" в Одесі в суботу, 28 серпня, групи молодих людей, які застосували сльозогінний газ, 61 особа буде притягнута до відповідальності.

Як повідомляє прес-служба Національної поліції, за фактом надзвичайних подій, що сталися на вул. Дерибасівській, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 294 (Масові заворушення) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

"У рамках проваджень в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу були затримані 15 осіб віком від 18-ти до 25-ти років. Вирішується питання про оголошення їм підозр та обрання запобіжного заходу. Відносно ще 46-ти осіб, серед яких 12 неповнолітніх, складено адміністративні матеріали за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення", – сказано у повідомленні.

Також батьки підлітків притягнуті до відповідальності за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). За таке правопорушення загрожує штраф.

Нагадаємо, 28 серпня в центрі Одеси в рамках фестивалю квір-культури "Одесапрайд-2021" пройшла публічна акція представників ЛГБТ. Після закінчення публічного заходу ЛГБТ група молодих людей безпричинно напала на поліцейських та нацгвардійців, що забезпечували громадський порядок. Зокрема, зловмисники розпилили в правоохоронців сльозогінний газ. Постраждали близько 30 правоохоронців.

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Автор: Катерина Гірник