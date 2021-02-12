На Закарпатті невідомі вдерлися до помешкання, яке орендують двоє дільничних інспекторів прикордонної служби відділення «Горонглаб» Мукачівського прикордонного загону.
Читайте такожВ Одесі чоловіка збила машина, а потім переїхав автобусПро це повідомляють у ДПСУ.
Чоловіки застосували проти військовослужбовців газовий балончик та висловлювали погрози фізичною розправою.
"Найімовірніша причина нападу на прикордонників – припинення незаконної оборудки пачкарів минулого тижня. Наряд, до складу якого входив один із потерпілих військовослужбовців, виявив сховок з понад 20 ящиками сигарет, які контрабандисти планували переправити в Угорщину. Законні дії прикордонників обурили ділків і ті своєю чергою вирішили помститися та залякати правоохоронців", - повідомляють у службі.
До місця події викликали карету швидкої допомоги та працівників поліції. Особи нападників наразі встановлюються.
З метою початку досудового розслідування за ч. 2 ст. 345 ККУ «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» прикордонники направили відповідне повідомлення до ГУНП у Закарпатській області, військової прокуратури Ужгородського гарнізону та Закарпатської обласної прокуратури.
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