Охоронець помітив, як невідомий чоловік намагається проникнути в один із закритих під час локдауну магазинів.

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48-річний співробітник служби охорони закладу помітив, як невідомий чоловік намагається проникнути в один із закритих під час локдауну магазинів.

Чоловік побачив охоронця і кинувся бігти. Співробітник охорони наздогнав чоловіка і спробував затримати, але той вихопив ніж і вдарив його в живіт.

Зловмиснику вдалося втекти з місця злочину. Камери відеоспостереження зафіксували нападника, проте поліцейські не змогли його знайти.

Охоронця з колото-різаною раною живота відвезли в лікарню швидкої медичної допомоги, де йому провели складну операцію. Про його стан поки невідомо. Злочинця продовжують шукати.

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Автор: УНІАН