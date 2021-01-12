Читайте такожУ Дніпрі в балці виявили тіло чоловіка без нижньої частини (фото 18+)Про це пише "Днепр оперативный".
48-річний співробітник служби охорони закладу помітив, як невідомий чоловік намагається проникнути в один із закритих під час локдауну магазинів.
Чоловік побачив охоронця і кинувся бігти. Співробітник охорони наздогнав чоловіка і спробував затримати, але той вихопив ніж і вдарив його в живіт.
Зловмиснику вдалося втекти з місця злочину. Камери відеоспостереження зафіксували нападника, проте поліцейські не змогли його знайти.
Охоронця з колото-різаною раною живота відвезли в лікарню швидкої медичної допомоги, де йому провели складну операцію. Про його стан поки невідомо. Злочинця продовжують шукати.
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