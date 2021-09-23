Чоловіки розділилися на дві групи: перша перевозила посилки з забороненими речовинами, а друга грала роль правоохоронців.

У Києві викрили банду псевдополіцейських, яка займалася розбоями та вимаганням. Семеро чоловіків, четверо з яких - таксисти, видавали себе за співробітників правоохоронних органів та змушували наркозалежних осіб платити їм "відступні".

Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури у Facebook.

Так, угруповування, до складу якого входило сім осіб, організували злочинну діяльність, пов’язану із вимаганням грошей від наркозалежних осіб та людей, які займаються збутом заборонених законом речовин. Серед банди псевдополіцейських було четверо таксистів.

Водії таксі отримували замовлення від клієнтів на доставку посилок. Чоловіки заглядали у відправлення, якщо там були наркотики, вони повідомляли про це іншим учасникам банди. Тоді угруповування діяло за так званим сценарієм.

"Надалі спільники, видаючи себе за співробітників поліції, проводили удаване затримання особи, якій призначалася посилка. Залякуючи потерпілих кримінальною відповідальністю, незаконно утримуючи їх проти волі, у тому числі із застосуванням спецзасобів, зловмисники вимагали від них грошові кошти у якості "відкупних" у розмірі від 2 тис. гривень до 20 тис. гривень, у тому числі за рахунок оргтехніки та інших цінних речей", - розповіли у прес-службі.

Читайте такожВикрали дочку депутата й вимагали величезний викуп біткоїнами: в СБУ розповіли про затримання бандиПоліція встановила, що від дій банди псевдополіцейських постраждали сім осіб. Підозрюваних вже затримали, ними виявилися чоловіки, віком від 25 до 33 років, які живуть у Києві та області. Організатором банди виявився 28-річний уродженець Черкаської області, який також жив у столиці.

Наразі правоохоронці встановлюють, чи була ця банда причетна до низки аналогічних злочинів, які сталися у Києві з лютого по вересень 2021 року.

Затриманим повідомлено про підозру, вони знаходяться під вартою.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві зіткнулися два поліцейські автомобілі. ДТП потрапила на фото.

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Автор: Поліна Кузенко