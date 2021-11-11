У Тернополі чоловік помер у медзакладі у середу вранці.

У Тернополі в середу, 10 листопада, в поліклініці №2 помер чоловік, який йшов на прийом до лікаря.

Пацієнт помер вранці, його тіло тривалий час знаходилося у коридорі медзакладу, відомості про цей інцидент підтвердив начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення міськради Василь Даньчак, пише "20 хвилин".

Видання дізналося з власних джерел, що чоловікові було понад 70 років. Джерела повідомили, що в реєстратурі чоловік назвався "чорнобильцем", сказав, що йому дуже зле, і попросив, щоб його без черги прийняв сімейний лікар.

"…Йому дали направлення до лікаря, проте на прийом чоловік так і не потрапив – ледь піднявшись на другий поверх, впав у коридорі. Тіло забирали через кілька годин, після приїзду поліції", – йдеться у матеріалі.

Читайте такожУ Тернопільській області на сміттєзвалищі знайшли тіло новонародженої дитиниОчевидець Андрій розповів, що на другому поверсі чоловік піднявся на другий поверх, сів на лавку й знепритомнів. Чоловікові намагалися допомогти медики.

"…Казали, що він йшов до лікаря. Йому було зле. Але ліфт не працював, то підіймався на другий поверх пішки. Вийшов і фактично впав… З ним, напевне, жінка і донька були. Вони почали кричати, кликати на допомогу. Люди позбігались…", – повідомив він.

За словами очевидця, пацієнту намагався допомогти, зокрема, реаніматолог, але у нього не було з собою лікарської валізи. Чоловіка не змогли врятувати.

"…Невдовзі тіло залишили на кушетці і накрили. Повз проходили люди, які поспішали на прийом до лікарів", – дізналися журналісти.

Раніше, 12 вересня, у селі Підзамочок Бучацького району Тернопільської області сталася схожа трагедія – на весіллі під час танців 51-річному чоловікові стало зле, і він упав. Чоловіку викликали швидку, але медики не змогли врятувати його.

Автор: Екатерина Присяжнюк