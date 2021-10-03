За даними видання, чоловіка побили.

Житель міста Глухів, який задушив свого трирічного сина у лісосмузі, помер.

Про це пише місцеве видання Ваш шанс.

За словами представника керівництва Сумського слідчого ізолятора Вадима Васіна, Сергій Білий перебував весь цей час СІЗО.

Кілька днів тому чоловіка відвезли в Глухів на суд, але в ізолятор тимчасового утримання він не повернувся. Васін повідомив, що той помер. Причина смерті 50-річного чоловіка поки невідома.

Читайте такожЗабив до смерті та ліг спати: на Закарпатті затримали вітчима, який убив 10-річну падчерку (фото)"Кілька інсайдерських джерел запевняють, що дітовбивцю побили, правда, не уточнили, хто саме, і нібито в результаті побиття ребро пробило йому легке", - пише видання.

У Сумській області батько задушив сина

15 вересня в поліції повідомили про розшук безвісти зниклих 50-річного Сергія білого і його 3-річного сина Олексія. Чоловік забрав дитину з дитсадка, але додому вони не повернулися.

Пізніше з'ясувалося, що він поїхав з дитиною за місто на велосипеді. У найближчій лісосмузі він зв'язав йому руки і надів пакет на голову. Хлопчик задихнувся.

Автор: Людмила Жерновська