Чоловік під час розваг упав та помер.

На Тернопільщині під час танців на весіллі помер 51-річний чоловік.

Як повідомив УНІАН генеральний директор Центру екстреної меддопомоги Тернопільщини Михайло Джус, інцидент стався учора, 12 вересня, близько 23:00 у с. Підзамочок Бучацького району, куди виїжджала районна бригада "швидкої".

За даними медиків, 51-річний чоловік танцював на весіллі, йому раптово стало зле, він упав. Гості не виявили у нього ознак життя і одразу викликали "швидку".

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Автор: Григорій Бондар