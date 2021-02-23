Новини України: у Львові крига падає з дахів і трощить автомобілі
У Львові сніг та крига падають з дахів і трощать машини. Вчора у двох райвідділах поліції копи прийняли з десяток заяв від потерпілих.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Юристи радять потерпілим звертатися за компенсацією до утримувача будинку, з якого впала брила. При цьому необхідно зафіксувати все на фото чи відео, знайти свідків, які зможуть усе підтвердити у суді.
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