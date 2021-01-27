За версією слідства, основним мотивом злочину став той факт, що Наумов був перешкодою для повернення Нескоромного на високу посаду в керівництві.

Колишньому першому заступнику голови Служби безпеки Дмитру Нескоромному оголошено про підозру в організації замаху на начальника ГУ внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Вживаються заходи щодо розшуку Нескоромного з метою допиту, як підозрюваного, та вручення клопотання про обрання запобіжного заходу", – йдеться у повідомленні прес-служби.

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Як встановило ГУ СБУ, Дмитро Нескоромний спільно зі співробітником Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком вирішили позбавити життя Наумова. Серед доказів, які це підтверджують, – відео та фотоматеріали, аудіозаписи розмов Расюка, Нескоромного та інших осіб, під час яких, зокрема, обговорюється організація вбивства, виконавці та інші деталі.

Наумов, вважають правоохоронці, перешкоджав поверненню у СБУ Нескоромного та окремих членів його команди. Через що той вирішив його вбити.

У СБУ зазначають, що фігуранти готували вбивство з жовтня 2020 року по січень 2021-го. Протягом цього часу Расюк підшукав виконавців, профінансував їх й організував стеження за Наумовим.

"Попри вжиті фігурантами заходи конспірації, співробітники СБУ задокументували їхню протиправну діяльність та запобігли вчиненню замовного вбивства. Під час чергової передачі грошових коштів затримано Ю.Расюка, якому 23 січня 2021 Шевченківський районний суд м.Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про справу

У Києві 22 січня відбулося затримання колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, але відразу після цього йому вдалося втекти від правоохоронців у наручниках. Разом із Нескоромним було затримано чинного офіцера СБУ Андрія Расюка, праву руку першого заступника голови.

Дмитро Нескоромний із 1 липня до 8 листопада 2019-го був призначений заступником голови СБУ. Із 8 листопада по 13 березня 2020 року був першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління з боротьби з корупцією СБУ.

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Автор: УНІАН