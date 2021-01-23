Колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного оголосили у розшук після втечі.

У Києві 22 січня відбулося затримання колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, але відразу після цього йому вдалося втекти від правоохоронців у наручниках.

Разом із Нескоромним було затримано чинного офіцера СБУ Андрія Расюка, праву руку першого заступика голови, повідомляє Telegram-канал "Карточный Офис".

Як повідомляється, інцидент стосується розслідування замовного вбивства.

"Обох фігурантів затримано під час передання грошей за замовне вбивство начальника головного управління власної безпеки СБУ Андрія Наумова", – сказано у повідомленні.

Затримання прокоментував радник міністра внутрішніх справ Станіслав Речинський, на своїй сторінці у Facebook. Він написав, що затримання працівників СБУ нібито може бути "помстою" і до цього нібито причетні Наумов і глава Служби безпеки Іван Баканов.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив у своєму Facebook, що втікача оголосили у розшук і йому заборонили виїзд з України.

"Нескоромний дійсно мав найбільш одіозну репутацію і був звільнений після серії скандалів, пов'язаних із різними підозрами в корупції та здирництві вже за Зеленського. Але до кримінальних справ не дійшло – вирішили не чіпати. І ось зараз полковник СБУ вже звинувачується у вбивстві свого колеги, перебуває в розшуку", – написав він.

Хто такий Дмитро Нескромний

Дмитро Нескоромний із 1 липня до 8 листопада 2019-го був призначений заступником голови СБУ. Із 8 листопада по 13 березня 2020 року був першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління з боротьби з корупцією СБУ.

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Автор: УНІАН