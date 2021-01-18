Смертельна аварія під Києвом / dtp.kiev.ua
У Київській області сьогодні вночі сталася смертельна ДТП.
Про це повідомляє в Facebook портал dtp.kiev.ua, публікуючи відео з місця аварії.
Відзначається, що на новій Обухівській трасі зіткнулися Opel і Acura. В результаті одна людина загинула, ще двоє опинилися в критичному стані в реанімації.
"Опель біля МегаМаркету повернув ліворуч прямо перед кросовером. Від удару частини авто розлетілися на десятки метрів", - сказано в повідомленні.
На місце приїхала слідчо-оперативна група поліції.
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