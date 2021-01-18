В результаті аварії є загиблий і постраждалі.

У Київській області сьогодні вночі сталася смертельна ДТП.

Про це повідомляє в Facebook портал dtp.kiev.ua, публікуючи відео з місця аварії.

Відзначається, що на новій Обухівській трасі зіткнулися Opel і Acura. В результаті одна людина загинула, ще двоє опинилися в критичному стані в реанімації.

"Опель біля МегаМаркету повернув ліворуч прямо перед кросовером. Від удару частини авто розлетілися на десятки метрів", - сказано в повідомленні.

На місце приїхала слідчо-оперативна група поліції.

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Автор: Юрій Годован