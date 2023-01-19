Розслідування авіакатастроф, як правило, займає багато часу, зазначив речник командування Повітряних сил армії України.

На авіакатастрофу в Броварах могла вплинути сукупність чинників, які будуть вивчатися.

Трагедія в Броварах буде досліджена створеною комісією, і на це піде не кілька днів, повідомив спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного марафону.

"Як правило, розслідування авіакатастроф займає багато часу, це не лише практика в Україні, а й у всьому світі. Тому що збирають фактично кожну деталь гвинтокрила, кожна деталь може розповісти, дати більше інформації щодо того, що саме відбулося. При авіакатастрофах - безліч причин, які могли впливати. Може впливати сукупність факторів", - заявив речник.

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Ігнат підкреслив, що і погодні умови в день авіакатастрофи були не дуже сприятливі.

"Створена комісія визначить всі ці фактори і надаватиме оцінку. Це не кілька днів. Зрозуміло, що все треба встановити повністю, деталізувати, що відбулося у той день", - сказав Ігнат.

Денис Монастирський загинув у Броварах - що треба знати про авіакатастрофу

Як повідомляв УНІАН, 18 січня в місті Бровари Київської області на територію дитячого садка впав гелікоптер. На місці падіння виявлено 14 загиблих, серед яких дитина.

На борту гвинтокрила перебували дев'ятеро осіб, серед яких міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, помічники та члени екіпажу. Всі вони загинули.

Станом на 19 січня у лікарні залишаються 16 осіб, шестеро з них - діти. Стан госпіталізованих середньої тяжкості.

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