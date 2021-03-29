Підліток запізнився на потрібний йому потяг і вирішив йти пішки уздовж залізничної колії.

На Чернігівщині потяг збив 14-річного підлітка, який від отриманих травм помер у реанімації.

Про це повідомляє прес-служба Чернігівської обласної прокуратури.

Читайте такожБіля Запоріжжя зійшов з рейок пасажирський поїзд Інтерсіті (відео)Згідно з інформацією, 28 березня на перегоні «Носівка – Ніжин» потяг «Київ – Суми» збив 14-річного жителя с. Ніжинське Ніжинського району. В результаті, хлопець отримав тяжкі травми, від яких помер у реанімаційному відділенні однієї з місцевих лікарень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило загибель людини).

За інформацією джерел у правоохоронних органах, підліток запізнився на потрібний йому потяг і вирішив йти пішки уздовж залізничної колії. Він був у навушниках і не почув наближення іншого потяга.

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Автор: Ірина Синельник