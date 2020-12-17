У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області в ніч з 16 на 17 грудня пасажир стріляв у таксиста, який додатково вимагав 8 гривень за простій автомобіля.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Криворізького відділу поліції.
Читайте такожРозірвало навпіл у моторошній ДТП: у Дніпрі таксист не розминувся з легковиком (відео)За даними прес-служби, 37-річний житель Кривого Рогу викликав таксі за адресою в Довгунцівському районі.
Водій прибув на місце і чекав, поки вийде замовник. За цей час лічильник «намотав» додаткові 8 гривень. Коли таксист повідомив пасажиру про необхідність доплатити за простій, останній почав оборюватися, вихопив пістолет і зробив кілька пострілів в ноги водієві.
Зазначається, що таксист отримав непроникаюче поранення лівої гомілки, його госпіталізували.
Пасажира доставили до відділу поліції, де з ним проводяться слідчі дії. Попередньо, зловмисник був тверезий.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
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