Таксист отримав непроникаюче поранення лівої гомілки.

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області в ніч з 16 на 17 грудня пасажир стріляв у таксиста, який додатково вимагав 8 гривень за простій автомобіля.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Криворізького відділу поліції.

Читайте такожРозірвало навпіл у моторошній ДТП: у Дніпрі таксист не розминувся з легковиком (відео)За даними прес-служби, 37-річний житель Кривого Рогу викликав таксі за адресою в Довгунцівському районі.

Водій прибув на місце і чекав, поки вийде замовник. За цей час лічильник «намотав» додаткові 8 гривень. Коли таксист повідомив пасажиру про необхідність доплатити за простій, останній почав оборюватися, вихопив пістолет і зробив кілька пострілів в ноги водієві.

Зазначається, що таксист отримав непроникаюче поранення лівої гомілки, його госпіталізували.

Пасажира доставили до відділу поліції, де з ним проводяться слідчі дії. Попередньо, зловмисник був тверезий.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

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Автор: Раїса Юргель