Зловмисники налагодили широку мережу збуту підроблених довідок у медичних закладах, автошколах, а також автопарках Харкова.

У Харкові припинено протиправну діяльність групи осіб, які за грошову винагороду підробляли довідки щодо придатності громадян до керування транспортним засобом без проходження медичного огляду.

Читайте такожУ Києві священик купив у шахраїв підроблені монети на півмільйона гривеньПро це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Поліцейські встановили, що організатор групи – 69-річна жінка, користуючись корупційними зв’язками у закладах охорони здоров’я, отримала персональні дані медичних працівників: прізвища, ім’я та по-батькові лікарів, молодшого медичного персоналу, дані про закінчення ними навчальних закладів, серії та номери дипломів.

«Ці зведення вона внесла до службової документації, яку подала для отримання ліцензії на зайняття лікарською практикою. У подальшому, для уникнення підозр з боку громадян щодо недостовірності довідок, члени злочинної групи виготовили декілька підроблених кліше, якими завіряли медичні довідки. Правопорушники налагодили широку мережу збуту підроблених довідок у медичних закладах, автошколах, а також автопарках Харкова. Діяли зухвало, особливо не приховуючи факт торгівлі бланками медичних документів», - йдеться у повідомленні.

Всього, за попередніми оцінками правоохоронців, група виготовила декілька сотень підроблених довідок.

Зазначається, що 3 лютого поліцейські провели ряд одночасних обшуків за місцем роботи та у помешканнях фігурантів, за результатами яких вилучили готові до видачі «клієнтам» медичні довідки, незаповнені бланки, печатки та штампи медичних установ, записи «чорної бухгалтерії», а також здобуті злочинним шляхом кошти у сумі 140 тис. 700 грн, $26 тис. 911 та 9 тис. 640 євро.

Трьом членам групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу ("підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми").

Наразі здійснюються заходи щодо встановлення усіх епізодів та учасників діяльності злочинної групи.

Відповідно до санкції статті зловмисникам загрожує до 7 років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Макринська