На Херсонщині в одному з будинків виявили тіла двох чоловіків, яких зарубали сокирою.
Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.
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Наразі встановлено, що тіла загиблих знайшла господарка будинку, 48-річний син якої проживав разом з 40-річним товаришем у приміщенні літньої кухні. Впродовж дня жінка не бачила свого сина, тому вирішила провідати його. В приміщенні жінка побачила тіла чоловіків з тілесними ушкодженнями та викликала поліцію.
Оперативники встановили, що тілесні ушкодження були нанесені сокирою. Тіла загиблих направлені на проведення судово-медичної експертизи.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження.
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