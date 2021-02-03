Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини злочину.

На Херсонщині в одному з будинків виявили тіла двох чоловіків, яких зарубали сокирою.

Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.

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Наразі встановлено, що тіла загиблих знайшла господарка будинку, 48-річний син якої проживав разом з 40-річним товаришем у приміщенні літньої кухні. Впродовж дня жінка не бачила свого сина, тому вирішила провідати його. В приміщенні жінка побачила тіла чоловіків з тілесними ушкодженнями та викликала поліцію.

Оперативники встановили, що тілесні ушкодження були нанесені сокирою. Тіла загиблих направлені на проведення судово-медичної експертизи.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження.

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Автор: Катерина Лиманська