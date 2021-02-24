Правоохоронці вилучили тротилові шашки, пластид, гранати із запалами та електродетонатори.

Служба безпеки України виявила у Херсонській області схованку з бойовими засобами ураження.

Схрон був замаскований в лісосмузі поблизу одного з військових об’єктів, повідомили у прес-службі СБУ.

Читайте такожБіля вокзалу на Донеччині невідомі заклали контейнери з вибухівкою (фото)Зі схованки правоохоронці вилучили 12 тротилових шашок, майже 3 кг пластиду, чотири гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами до них, електродетонатори. Небезпечні знахідки відправили на експертизу.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності причетних осіб.

"Перевіряється інформації щодо нелегального переправлення вилучених бойових засобів ураження з району проведення операції Об'єднаних сил", - зазначили в СБУ.

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Автор: Катерина Комолова