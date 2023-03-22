У зловмисника був стартовий пістолет та холодна зброя, зазначили у поліції.

В Ірпені затримали чоловіка, який стріляв зі стартового пістолета з балкона.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов. "Стріляв з балкона на 8 поверсі: поліцейські Київщини затримали хулігана в Ірпені. Інцидент трапився у дворі багатоповерхівки. Правоохоронці з’ясували, що постріли здійснив мешканець однієї з квартир", - зазначив він.

За словами Нєбитова, 43-річного чоловіка розшукали недалеко від місця проживання.

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"У стрільця виявили стартовий пістолет та холодну зброю. Зловмисник ще й намагався чинити злісну непокору законному розпорядженню поліцейського", - додав голова поліції.

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