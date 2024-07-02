В одному з ЖК Києва вирує масштабна пожежа: перші подробиці (відео)

На місці вже працюють рятувальники.

Ввечері у вівторок, 2 липня, у ЖК "Республіка" в Голосіївському районі Києва виникла масштабна пожежа. Про це повідомляє низка столичних телеграм-каналів.

Офіційних повідомлень від ДСНС чи поліції щодо пожежі чи її причин поки немає. У мережі пишуть про ймовірний вибух генератора чи акумулятора зарядної станції, проте інформація потребує підтвердження.

"В квартирі можуть бути люди, на відео чутно як чоловік гукає когось Ймовірна причина пожежі – вибух генератора. Але чекаємо офіційного коментаря", – пише "Київ Інфо".

Більш детальної інформації наразі немає. На місці вже працюють рятувальники.

Оновлено 22:54: У Головному управлінні ДСНС Києва розповіли, що 2 липня о 21:38 надійшло повідомлення про пожежу на бульв. Тадея Рильського.

"Сталось загоряння утеплювача з розповсюдженням полумʼя на веранду багатоповерхівки на площі 70 кв. м. Ліквідація триває. На місці працює 38 вогнеборців та 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Попередньо, постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.

Згодом рятувальники заявили, що пожежу було локалізовано о 22:37.

Інші інциденти в Києві

29 червня в Голосіївському районі Києва просто під час руху загорілася маршрутка. Пожежники прибули на виклик, але попри старання рятувальників, маршрутка повністю вигоріла.

У ніч проти 29 червня близько 1 години ночі в Деснянському районі Києва на території одного з житлових кварталів пролунав вибух. Було пошкоджено 11 машин, минулося без постраждалих. Зазначалося, що було підірвано ручну гранату. Підозрюваного у підриві гранати киянина 1973 року народження вже затримали.

Кількома днями раніше стало відомо, що в Києві обвалилася частина Повітрофлотського шляхопроводу. Частина тротуару впала на дорогу, що проходить під мостом, повідомляли очевидці.

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