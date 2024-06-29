Інцидент стався в Голосіївському районі столиці.

У Києві під час руху загорілася маршрутка. Попри старання пожежників, машина повністю вигоріла.

Відео пожежі публікують столичні пабліки в соцмережах. На цих кадрах видно, що автобус повністю охоплений вогнем, хоча пожежники намагаються його загасити.

За інформацією соцмереж, подія трапилася в Голосіївському районі Києва. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Причини загоряння невідомі.

Поліція і пожежники на момент цієї публікації не повідомляли про цю подію.

Інші події в Києві

Як писав УНІАН, у ніч на суботу в Деснянському районі Києва прогримів вибух. Це сталося близько 1-ї години ночі на території одного з житлових кварталів. Як з'ясували правоохоронці, вибухнула ручна граната. Підозрюваного в підриві гранати вже затримали, ним виявився киянин, 1973 року народження. Відкрито кримінальну справу за статтею про хуліганство із застосуванням зброї.

Також ми розповідали, що за останні три дні в Києві сталося два інциденти з падінням людей під поїзд метро. 27 червня на станції "Університет" "червоної" гілки столичного метро на колію впав чоловік, його передали медикам у шоковому стані.

28 червня на станції "Золоті ворота" під поїзд упала жінка. Вона загинула.

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