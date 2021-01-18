Після цього він викинув собаку на вулицю.

У Шевченківському районі Києва чоловік побив собаку в під’їзді будинку, поліція розпочала кримінальне провадження.

Читайте такожУ Києві чоловік жорстоко побив цуценя й викинув на мороз (відео 18+)Про це йдеться в повідомленні на сайті Національної поліції. Зазначається, що до київської поліції звернувся місцевий житель з заявою про побиття безпритульного собаки в під’їзді будинку.

"Інцидент трапився в під’їзді багатоповерхівки в Шевченківському районі Києва. До соціальних мереж потрапило відео з камери відеоспостереження, на якому видно, що чоловік спочатку побив собаку, а потім викинув його на вулицю", - йдеться в повідомленні.

Аби встановити всі обставини правопорушення, оперативний черговий направив на місце події слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції.

"По прибуттю за вказаною адресою правоохоронці з’ясували, що невідомий взяв тварину з вулиці декілька тижнів тому. Перед прогулянкою з собакою чоловік побив її, а далі й зовсім викинув на вулицю. Поліцейські опитали свідків та встановили особу правопорушника. Ним виявився киянин, 1987 року народження", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом відділ дізнання Шевченківського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу ("жорстоке поводження з тваринами"). Санкція статті передбачає штраф від 1 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. до 51 тис. грн) або арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська