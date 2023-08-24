Тепер їй погрожує місцевий Z-блогер.

В окупованій Євпаторії напали на пенсіонерку на милицях, яка прийшла покласти квіти і вивісити прапор України біля пам'ятника Тарасу Шевченку.

Відповідне відео з'явилося в мережі. У День незалежності сім'я українців принесла до пам'ятника букет з гвоздик і хризантем. За словами постраждалої жінки, минулого року в окупаційній адміністрації їм сказали, що вони мають право прийти з синьо-жовтою стрічкою і прапором, але "нікого не кликати з собою".

У якийсь момент до пам'ятника підійшли інші люди і забрали квіти. Жінка зажадала повернути квіти, а також попросила дочку сфотографувати цих людей. Після цього її штовхнули на землю.

Тим часом "Z-блогер" Олександр Таліпов, що займається цькуванням українців у Криму, опублікував лише частину відео, пригрозивши постраждалій жінці, що "товариш майор" пояснить їй "що і як".

Заборона всього українського в Криму

Нагадаємо, окупаційна влада півострова заявила, що потрібно притягати до відповідальності людей, які використовують "проукраїнські гасла та націоналістичні пісні".

Після цього в Криму неодноразово затримували людей, які включали українські пісні або танцювали під них. Нещодавно з аквапарку звільнили дівчат, які станцювали під Вєрку Сердючку.

Також на каналі "Z-активіста" цькують людей за будь-яку підтримку України. Деяких з них змушують на камеру вибачатися перед "товаришем майором".

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