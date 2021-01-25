У Кропивницькому двоє неповнолітніх, які раніше, будучи в стані алкогольного сп'яніння, вбили чоловіка, отримали вироки суду.
Як повідомила прес-служба прокуратури області, злочин було скоєно в травні 2019 року. Тоді обвинувачені нанесли своїй жертві тяжкі тілесні ушкодження, від яких та померла.
"Група неповнолітніх розпивала алкогольні напої, коли до них підійшов потерпілий. Зав’язалася суперечка, у ході якої неповнолітніми нанесено чоловіку численні тілесні ушкодження в область голови та тулубу, від яких чоловік згодом помер у лікарні", - йдеться у повідомленні.
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Суд призначив одному з зловмисників покарання у вигляді семи років трьох місяців позбавлення волі, іншому – п'яти років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки. У відомстві додали, що до злочину причетний ще один малолітній, однак на момент скоєння вбивства він не досяг віку кримінальної відповідальності. Щодо нього застосували примусові виховні заходи, помістивши до спеціальної навчально-виховної установи для дітей та підлітків строком на 2 роки.
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