Резонансний випадок розслідує поліція.

Резонансний інцидент із заклеюванням рота скотчем, який стався в одному з дитячих садків Луцька, отримав продовження.

Як пише "Сьогодні", мати чотирирічного Данила, який постраждав від дій виховательки, розповіла, що дізналася про це від батьків іншої дитини. За словами дітей, знущалися над ним вихователька і няня. І сама вихователька заперечує батьківські закиди: дітей нібито тільки лаяла і руками не чіпала.

"Взяла в руки скотч і просила, не шуміть, не кричіть. Один раз, другий раз сказала. Вони не чують нічого, діти є діти, я їх люблю так само, як свою професію. Але якщо необхідно піти – значить, я піду", – каже жінка.

Читайте такожВибух на території дитсадка у Вінниці: поліція повідомила деталі інциденту (відео)

Після цього вона подала заяву, яка була підписана директором. Керівник закладу не вірить в жорстокість співробітниці, адже та пропрацювала 30 років і має бездоганну репутацію.

"Вони звільнені, але ми відстежуємо цю ситуацію і будемо відстежувати надалі. Щоб такого і в думках не було, а не тільки мало такий неприємний резонанс для нас", – каже директор дитсадка.

Виховательку, яку батьки звинуватили в заклеюванні скотчем рот дітям, спочатку хотіли перевести в інший дошкільний заклад. І через розголос чиновники відмовилися від цього маневру.

Реакція правоохоронців

Прокуратура зареєструвала відомості за статтею про неналежне виконання обов'язків, якщо це завдало шкоди дитині. Інцидент розслідує поліція.

Батьки в свою чергу пропонують встановити в дитсадку камери спостереження.

Скандал у дитсадку Луцька: відео

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован