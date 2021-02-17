Одногрупникам чотирирічного хлопчика вихователька сказала, що це "секрет".

У Луцьку в дитячому садку №37 вихователька заклеїла чотирирічному хлопчикові рот скотчем.

Про це повідомляє місцеве видання Конкурент.

Про фізичне насильство батьки дізналися, побачивши подряпини і садна у дітей.

Завідувач дошкільним закладом Валентина Винник стверджує, що у 56-річного вихователя 30 років бездоганного педагогічного стажу. І таких ситуацій у дитсадку ніколи не траплялося.

В управлінні освіти Луцької міської ради запевняють, що вихователька просто налякала скотчем занадто активну дитину.

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"Був скотч, тому що дітки обривають всі ці картинки-маркування, і вихователь їх канцелярським скотчем підклеює. Скотч був тоненький. Він (хлопчик, - ред.) дуже шумів, дуже кричав... І вихователька, тримаючи скотч в руках, каже йому: "зараз заклею рот". Так його налякала. Так пояснює вихователька", - заявила начальник управління освіти Луцької міськради Зіновія Лещенко, додавши, що виховательку звільнять.

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Автор: УНІАН