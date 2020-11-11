Дівчинка переходила дорогу у межах пішохідного переходу.

У місті Дрогобич Львівської області внаслідок наїзду маршрутного автобуса загинула 13-річна дівчинка.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, ДТП сталася сьогодні, 11 листопада, близько 8:40 на вулиці Трускавецькій.

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Як попередньо встановили правоохоронці, водій маршрутного автобуса сполученням «Дрогобич-Трускавець» скоїв наїзд на 13-річну дівчинку, яка переходила дорогу у межах пішохідного переходу.

«Потерпіла отримала тілесні ушкодження, її було госпіталізовано. Проте, незважаючи на зусилля медиків, дівчинка померла у лікарні», - йдеться у повідомленні.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

49-річного водія автобуса поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Водію загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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Автор: Світлана Макринська