У місті Дрогобич Львівської області внаслідок наїзду маршрутного автобуса загинула 13-річна дівчинка.
Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, ДТП сталася сьогодні, 11 листопада, близько 8:40 на вулиці Трускавецькій.
Читайте такожНаїзд на зупинку в Одесі: другого фігуранта затримали за 300 кілометрів від місця ДТП (фоторепортаж, відео)
Як попередньо встановили правоохоронці, водій маршрутного автобуса сполученням «Дрогобич-Трускавець» скоїв наїзд на 13-річну дівчинку, яка переходила дорогу у межах пішохідного переходу.
«Потерпіла отримала тілесні ушкодження, її було госпіталізовано. Проте, незважаючи на зусилля медиків, дівчинка померла у лікарні», - йдеться у повідомленні.
Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
49-річного водія автобуса поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
Водію загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Інші новини на тему
- У Дніпрі зіткнулися одразу п'ять автомобілів, є жертви: рятувальники показали наслідки ДТП (фото)
- Ресторатори пікетують Кабмін - вимагають не вводити карантин вихідного дня (фоторепортаж)
- У Дніпрі 80-річна пенсіонерка хотіла викинутися з вікна восьмого поверху: її врятували (відео)
- "Save ФОП": протестувальники перекрили вулицю Грушевського в Києві
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram