За попередньою інформацією, побитий собака загинув.

У Львівській області підлітки жорстоко познущалися над собакою. За попередньою інформацією, внаслідок ударів тварина загинула. Шкуродери запхали собаку в мішок і били його, від болю пес скиглив.

Читайте такожЖительку Житомира затримали за знущання із собаки: жінка виштовхувала його з вікна (фото, відео)На відео, яке з'явилося в соцмережах 26 грудня, можна почути два голоси — чоловічий і жіночий. На ролику видно, як у темряві двоє підлітків знущаються над собакою. Тварину запхали в мішок і почали бити палицею.

При цьому чутно, як сміється дівчина і підбурює хлопця бити ще більше.

"Давай ще, ще трохи, ще раз...", - наполягала дівчина.

У коментарі ТСН, прес-секретар поліції Львівської області Світлана Добровольська повідомила, що правоохоронці проводять перевірку цієї події. Незабаром у прес-службі відомства повідомили, що співробітники Бродівського відділення поліції намагаються встановити осіб, які били собаку.

"Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію, в якій говорилося про те, що нібито в місті Броди невідомі знущалися над собакою — вони кинули тварину в мішок і побили його, в результаті чого собака загинув. Всіх, хто володіє інформацією, яка допоможе встановити обставини, зокрема день, час і місце, де сталася подія, а також осіб, причетних до скоєння правопорушення, просимо заявити на оперативну лінію 102 або в Бродівське відділення поліції", — повідомили правоохоронці.

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Автор: УНІАН