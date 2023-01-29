В Одесі сьогодні трапилася смертоносна пожежа.

В Одесі внаслідок пожежі в пляжному ресторані "Рів’єра" загинула людина.

Пожежа в Одесі ліквідована у неділю, 29 січня, о 14:00 на площі 80 кв.м, про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області. "Сьогодні до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Київському районі, по вулиці Фонтанська дорога, виникла пожежа. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка, 1984 року народження", - йдеться у повідомленні.

Причина займання - порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

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Як уточнили в управлінні, горіло кафе на території пляжного ресторану "Рів’єра", який наразі не діє.

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25 січня стало відомо, що в одному із сіл Кілійського району регіону медики знайшли пораненими літніх чоловіка та жінку, у них були колоті рани черевної порожнини, ока та плеча. Постраждалі отримали поранення вилами.

Обом постраждалим надали першу медичну допомогу на місці, а потім обох госпіталізували. Чоловік та жінка були поранені під час побутового конфлікту.

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