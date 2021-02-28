У місті Ізмаїл Одеської області затримали двох підозрюваних у викраденні людини.
Читайте такожВ Одеській області зниклу безвісти дівчину виявили повішеноюЯк повідомили журналістам у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, інцидент стався 26 лютого.
«В Ізмаїлі перехожі почули крики про допомогу від жінки, яку схопили двоє чоловіків і силою посадили в автомобіль Renault. Очевидці негайно повідомили про це поліцію і описали зловмисників», - повідомили в управлінні.
Отримавши орієнтування, патрульні почали пошук зазначеного автомобіля і згодом на вулиці Шевченка один з екіпажів виявив машину і чоловіків, які підходили під опис. Поруч також перебувала заплакана жінка і просила про допомогу.
Патрульні відразу затримали порушників. Чоловіки заперечували причетність до злочину і, щоб уникнути відповідальності, один з них намагався позбутися ножа. Потерпіла підтвердила, що саме ці громадяни, погрожуючи зброєю, викрали її.
Для з'ясування всіх обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Проводяться відповідні невідкладні заходи.
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