В Ізмаїлі жінку силоміць посадили в іномарку і повезли. У поліцію подзвонили очевидці.

У місті Ізмаїл Одеської області затримали двох підозрюваних у викраденні людини.

Читайте такожВ Одеській області зниклу безвісти дівчину виявили повішеноюЯк повідомили журналістам у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, інцидент стався 26 лютого.

«В Ізмаїлі перехожі почули крики про допомогу від жінки, яку схопили двоє чоловіків і силою посадили в автомобіль Renault. Очевидці негайно повідомили про це поліцію і описали зловмисників», - повідомили в управлінні.

Отримавши орієнтування, патрульні почали пошук зазначеного автомобіля і згодом на вулиці Шевченка один з екіпажів виявив машину і чоловіків, які підходили під опис. Поруч також перебувала заплакана жінка і просила про допомогу.

Патрульні відразу затримали порушників. Чоловіки заперечували причетність до злочину і, щоб уникнути відповідальності, один з них намагався позбутися ножа. Потерпіла підтвердила, що саме ці громадяни, погрожуючи зброєю, викрали її.

Для з'ясування всіх обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Проводяться відповідні невідкладні заходи.

Інші кримінальні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова