Поліція оштрафувала керівника ліцею за неповідомлення про інцидент.

Учитель предмету Захист України Квасилівського ліцею на Рівненщині карав учнів присіданнями перед класом.

Про це йдеться у повідомленні в спільноті Батьки SOS у Facebook.

На відео потрапив сам педагог і учень, якого той змусив присідати з муляжем снаряда в руках.

Читайте такожІнцидент з побиттям учня вчителькою на Львівщині отримав продовження

За словами автора допису, присідання – методи виховання цим педагогом студентів ліцею, що підтвердила зібрана адміністрацією спеціальна комісія. На знятих кадрах хлопець присідав півсотні разів.

Після оприлюднення відео й скандалу, який розгорівся в мережі, вчитель – 55-річний Олександр Нагорняк – звільнився. В коментарі виданню «Сегодня» він запевнив, що нікого принижувати не хотів: виховував підлітків, як в армії, бо сам пройшов Афганістан.

«Ті хто курить, дозволяють собі на 10-15 хв запізнитися на урок. Хто уроки не вчив, двійок не ставив. У них було право вибору — або двійка, або щось робити», – розповів він.

Позицію вчителя захищають як школярі, так і його колеги, оскільки за всі роки роботи жодної скарги на поведінку Нагорняка до дирекції не надходило.

Водночас у Рівненській ОДА методи виховання 55-річного вчителя вважають неприйнятними.

"Хотів, щоб все було ідеально, як у збройних силах. Заклад освіти – це не військова частина. Тут дещо інші методи в роботі педагога", – каже заступник начальника управління освіти Рівненської ОДА Петро Коржевський.

Поліція оштрафувала керівника ліцею за неповідомлення про інцидент.

Інші новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН