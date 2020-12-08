Учитель предмету Захист України Квасилівського ліцею на Рівненщині карав учнів присіданнями перед класом.
Про це йдеться у повідомленні в спільноті Батьки SOS у Facebook.
На відео потрапив сам педагог і учень, якого той змусив присідати з муляжем снаряда в руках.
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За словами автора допису, присідання – методи виховання цим педагогом студентів ліцею, що підтвердила зібрана адміністрацією спеціальна комісія. На знятих кадрах хлопець присідав півсотні разів.
Після оприлюднення відео й скандалу, який розгорівся в мережі, вчитель – 55-річний Олександр Нагорняк – звільнився. В коментарі виданню «Сегодня» він запевнив, що нікого принижувати не хотів: виховував підлітків, як в армії, бо сам пройшов Афганістан.
«Ті хто курить, дозволяють собі на 10-15 хв запізнитися на урок. Хто уроки не вчив, двійок не ставив. У них було право вибору — або двійка, або щось робити», – розповів він.
Позицію вчителя захищають як школярі, так і його колеги, оскільки за всі роки роботи жодної скарги на поведінку Нагорняка до дирекції не надходило.
Водночас у Рівненській ОДА методи виховання 55-річного вчителя вважають неприйнятними.
"Хотів, щоб все було ідеально, як у збройних силах. Заклад освіти – це не військова частина. Тут дещо інші методи в роботі педагога", – каже заступник начальника управління освіти Рівненської ОДА Петро Коржевський.
Поліція оштрафувала керівника ліцею за неповідомлення про інцидент.
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