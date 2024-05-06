Внаслідок атаки загинула літня жінка, постраждали двоє чоловіків.

У селі Моначинівка Куп'янського району на Харківщині російська армія застосувала фугасну авіабомбу – одним ударом знищена ціла вулиця. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

"Здригнулося все навколо, ніби розпочався землетрус. Одним ударом знищена ціла вулиця. Відчути та побачити таке довелося жителям села Моначинівка. По людях та їхніх хатах ворог запустив надпотужну зброю – фугасну авіабомбу вагою у півтори тонни", - розповів поліцейський.

За його словами, в цьому прикордонному селі залишилося не більше сотні місцевих і не було жодного військового. ФАБ-1500 росіяни обладнали спеціальним модулем, щоби бомба могла планувати в повітрі після пуску з літака.

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"Озброєння такої потужності проти нас використали вперше. Єдине, чого вони змогли досягти, – зруйнували селянам будинки та вбили 88-річну жінку. Її тіло діставали з-під завалів після удару", - зазначив Болвінов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що удар по Моначинівці стався 5 травня.

За його інформацією, внаслідок ворожого обстрілу КАБом пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків.

"Постраждали двоє чоловіків 34 та 66 років. Загинула 88-річна жінка", - поінформував він.

Останні атаки по Харківщині: що відомо

5 травня Росія атакувала Харків "Шахедами". Сталося влучання у приватний сектор Основ'янського району. Загорілися три будинки та гаражі. Внаслідок обстрілу постраждали 5 людей, з них одна дитина.

Того ж дня російські військові вдарили по центру Харкова КАБами. Пошкоджено понад 15 багатоквартирних будинків, приватні будинки, автомобілі, недіючий спортивний комплекс, офісні будівлі. Постраждали десять людей.

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