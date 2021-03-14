Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На Вінниччині поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину та знеструмив частину селища.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

"Близько 20:00 до правоохоронців надійшло повідомлення, що біля місцевого кафе невідомий почав стріляти з автоматичної зброї, внаслідок чого пошкодив високовольтний електричний кабель. Це призвело до знеструмлення більшої частини селища Томашполя. Після цього хуліган з місця події втік на автомобілі Porsche Cayenne", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Києві сталася стрілянина, поліція запровадила спецоперацію

Для затримання озброєного чоловіка на території області вводилась в дію поліцейська операція.

"Близько 23:00 підозрюваного затримали на території смт Агрономічне Вінницького району", - повідомили правоохоронці.

Ним виявився 35-річний житель Вінниці. Чоловіка затримали в процесуальному порядку згідно зі ст. 208 КПК України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Автомобіль поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.

За попередньою інформацією, чоловік перебував на святкуванні дня народження в кафе у смт. Томашпіль.

"Він обурився, що під час свята не було феєрверків, тому взяв з багажника автомобіля зброю та почав стріляти вгору. Це призвело до пошкодження електричного кабелю і знеструмлення більшої частини населеного пункту", - йдеться в повідомленні.

Такі дії кваліфіковані слідством як умисне знищення або пошкодження майна, вчинене загальнонебезпечним способом згідно з ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. За такий злочин може загрожувати до десяти років ув’язнення.

Наразі слідством готується матеріали для оголошення затриманому про підозру у вчиненні зазначеного злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають. Всі обставини злочину встановлюються.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юлія Янкевич