Легковик занесло на зустрічну смугу руху, де група реагування поліції їхала на виклик.

У Вінницькій області в аварію на засніженій дорозі потрапили Daewoo Lanos та службовий автомобіль місцевої поліції.

Як повідомила прес-служба обласної поліції, ДТП сталася напередодні в Гайсинському районі неподалік села Гордівка.

"Автомобіль Daewoo Lanos, яким керував 29-річний місцевий житель, на засніженій дорозі занесло на зустрічну смугу руху, де сталось зіткнення зі службовим автомобілем поліції Renault Logan", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ Одеській області на слизькій трасі зіткнулися дві вантажівки, водії загинули

Місцева група реагування поліції їхала на виклик. Внаслідок аварії травмувався поліцейський, водій Daewoo та двоє його пасажирів. Їх доставили у лікарню.

Водіїв обох транспортних засобів перевірено, вони тверезі.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

За таке правопорушення передбачено обмеження волі до трьох років.

Інші новини, які можуть вас зацікавити:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юлія Петриченко