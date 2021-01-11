У Вінниці внаслідок вибуху невідомого предмета на території дитсадка незначні травми отримали троє дітей.
Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.
«11 січня в одному з дошкільних навчальних закладів під час вибуху невідомого предмета, знайденого під час прогулянки, незначні травми отримали троє дітей – 5-річна дівчинка та двоє 6-річних хлопчиків», - йдеться у повідомленні.
На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти.
Зокрема, слідчо-оперативною групою встановлено, що під час прогулянки діти знайшли на території дошкільного навчального закладу невідомий предмет, під час гри з яким він вибухнув.
Під час огляду місця події та залишків невідомого предмета, попередньо встановлено, що вибухнула саморобна петарда.
За даними поліції, дітей оглянули лікарі. Госпіталізації вони не потребували.
Зазначається, що після проведення всіх необхідних процесуальних дій поліцією буде надана правова кваліфікація події.
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