Сьогодні, 11 січня, на території дитячого садочку №7у Вінниці стався вибух.
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Про це із посиланням на поліцію міста повідомляє місцеве видання Вінниця.info.
Спочатку повідомлялося, що ушкодження отримали троє дітей.
Пізніше одна з виховательок розповіла батькам, що діти цілі, пошкоджений лише верхній одяг, а вибухівка була схожа на "попригунчик", як м’ячик.
"Всі діти цілі. Єдине, що одяг пошкоджений. Одяг взяли на експертизу, щоб встановити, яка саме речовина вибухнула. То якийсь саморобний пристрій. То не петарда. Воно кругленьке, як м’ячик. Виглядало, як "попригунчик", - розповіла вихователька.
Як повідомляє видання, зараз на місці працює слідчо-оперативна група, піротехніки та рятувальники.
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