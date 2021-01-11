За останню інформацією, ніхто з дітей не постраждав.

Сьогодні, 11 січня, на території дитячого садочку №7у Вінниці стався вибух.

Читайте такожНа Дніпропетровщині внаслідок вибуху запалу від гранати постраждали діти

Про це із посиланням на поліцію міста повідомляє місцеве видання Вінниця.info.

Спочатку повідомлялося, що ушкодження отримали троє дітей.

Пізніше одна з виховательок розповіла батькам, що діти цілі, пошкоджений лише верхній одяг, а вибухівка була схожа на "попригунчик", як м’ячик.

"Всі діти цілі. Єдине, що одяг пошкоджений. Одяг взяли на експертизу, щоб встановити, яка саме речовина вибухнула. То якийсь саморобний пристрій. То не петарда. Воно кругленьке, як м’ячик. Виглядало, як "попригунчик", - розповіла вихователька.

Як повідомляє видання, зараз на місці працює слідчо-оперативна група, піротехніки та рятувальники.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН