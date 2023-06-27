28-річна жінка ще живого хлопця облила бензином і підпалила, а потім тіло закопала в лісосмузі.

Тіло 26-річного хлопця, про зникнення якого до Обухівського управління поліції Київщини звернулася мати знайшли закопаним в лісопосадці. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Після звернення матері поліція розпочала пошуки жителя села Зелений Яр і встановила, що між 28-річною родичкою та потерпілим виник конфлікт на фоні грошового боргу.

В повідомленні зазначається, що спочатку жінка влаштувала фізичну розправу, потім облила хлопця бензином, підпалила сірник та кинула на нього.

"Зрозумівши наслідки скоєного, зловмисниця вирішила загасити полумʼя. Вона перетягнула тіло до найближчої водойми. Проте від отриманих травм юнак загинув", - повідомляє поліція.

Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов розповів, що пізніше, щоб приховати злочин, тіло чоловіка в багажнику автомобіля вивезли у віддалену лісосмугу, де поховали.

Він повідомив, що жінку затримали, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі повідомили жінці про підозру за фактом умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю (п.4 ч.2 ст.115 ККУ), їй загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення.

На відео допиту, яке показали правоохоронці, підозрювана спокійно розповідає, що вони спочатку посварилися і її "взбісило, що він такий обалдуй". Вона покликала його на беріг річки для розмови, де він її, начебто, ображав. Жінка каже , що в "стані афекту" облила його бензином, кинула сірник - почала горіти трава і чоловік. Розповідає, що почала гасити вогонь, здирала одяг, щоб менше було опіків, а чоловік хрипів. Потім тіло ще тягнули до води.

Інциденти зі спаленням в Україні

У Кривому Розі до 9 років тюрми засудили прийомних батьків, які розчленували та спалили тіло свої доньки.

За інформацією поліції, дівчинка зникла влітку 2017 року. На пошуки 5 –річної дитини було орієнтовано весь особовий склад поліції міста. Під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що до її зникнення причетні прийомні батьки.

Слідством було встановлено, що тіло дитини розчленували й спалили, а обвуглені рештки затопили у водоймі. Результати експертних досліджень показали, що знайдені в річці рештки належать зниклій дівчинці. У нарузі над тілом прийомної доньки правоохоронці запідозрили її прийомних батьків. В ході досудового розслідування слідчі зібрали безперечні докази їх вини та направили обвинувальний акт до суду.

24 січня, вироком Дзержинського районного суду міста Кривий Ріг обвинувачених визнано винними у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 297 (наруга над тілом загиблого), а також за ч. 2 ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину), ч. 2 ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що кожному з подружжя призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 9 років.