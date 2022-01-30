Прикордонники виявили 1 900 пігулок, обіг яких в Україні обмежений і контролюється.

У пункті пропуску "Бориспіль" із залученням службового собаки, натренованого на пошук наркотичних речовин, прикордонники у двох випадках виявили майже дві тисячі заборонених для ввезення пігулок.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

Прикордонники у двох випадках виявили 1 900 пігулок Decancit SR, що містять псевдоефедрин, який належить до прекурсорів. Їх обіг в Україні обмежений та контролюється.

"Обидва українці, 1968 та 1969 року народження, прибули в аеропорт "Бориспіль" рейсом з Шарм-ель-Шейху. Проте пройти непоміченими не змогли, адже на валізи цих пасажирів спрацював службовий собака. В першому випадку собака винюхав одну тисячу пігулок, в іншому - ще 900", - йдеться в повідомленні.

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